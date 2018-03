Hugo Boss verlängert Vertrag mit Vorstandschef Mark Langer

Der Modekonzern Hugo Boss will seinen jetzigen Vorstandschef Mark Langer noch länger an Bord behalten. Der Aufsichtsrat habe auf seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, den Vertrag von Langer bis zum Dezember 2021 zu verlängern, teilte der MDax-Konzern am Abend mit.

Langer sitzt bei den Schwaben seit 2010 im Vorstand, zunächst als Finanzchef. Nach dem Rauswurf des damaligen Vorstandschefs Claus-Dietrich Lahrs, der den Konzern zum Luxusanbieter wandeln wollte, übernahm er dessen Posten im Mai 2016. Unter seiner Führung wurde Hugo Boss kräftig umgebaut. Nach schmerzhaften Einschnitten trägt die Neuausrichtung langsam Früchte, und die Umsätze zogen zuletzt wieder an.

„Mark Langer hat das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs gebracht“, sagte Aufsichtsratschef Michel Perraudin laut Mitteilung. „Wir sind fest überzeugt, dass er diesen Kurs konsequent weiterverfolgen und Hugo Boss in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.“

Hugo Boss legt am Donnerstag die Jahresbilanz vor.