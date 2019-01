Hubschrauberstaffel entdeckt Vermisste, Verdächtige - und einen besonderen Dieb

Das Jahr 2018 war das erfolgreichste Jahr der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg seit ihrer Gründung im Jahr 1965. Nach Angaben des Präsidents des Polizeipräsidiums Einsatz, Ralph Papcke lag die Erfolgsquote bei den Such- und Fahndungseinsätzen um 28 Prozent höher als im Jahr 2017.

Die Hubschrauberstaffel hat ein breites Einsatzspektrum. Neben Personensuchen, Fahndungen, Gewässerüberwachungsflügen, verkehrspolizeilichen Einsätzen und Flügen bei Großveranstaltungen zur Bildübertragung, unterstützen die Pilotinnen und Piloten die Spezialeinheiten des Landes bei ihren Einsätzen.

Neu: Unterstützung der Bergwacht

Ebenso haben die fliegenden Polizisten ein Augenmerk auf Umweltverstöße und helfen aus der Luft bei der Aufklärung großer Schadensereignisse. Seit Dezember 2018 ist die Staffel zudem in der Lage, Einsätze mit einer Rettungswinde zu fliegen und so die Bergwachten im Land bei der Rettung verunglückter Personen in schwer zugänglichem Gelände zu unterstützen.

Als Besonderheit unterhält die Polizeihubschrauberstaffel einen luftfahrttechnischen Betrieb, der vom Luftfahrtbundesamt zertifiziert wurde. Somit ist es möglich, einen Großteil aller erforderlichen und vorgeschriebenen Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Hubschraubern selbst zu übernehmen.

Die Statistik:

Bei Sucheinsätzen nach vermissten Personen wurden 75 Menschen lebend gefunden (2017: 62).

wurden gefunden (2017: 62). Bei Personen- und Fahrzeugfahndungen vermeldete die Staffel insgesamt 46 Erfolge (2017: 29).

vermeldete die Staffel insgesamt (2017: 29). Cannabisplantagen entdeckten die Hubschrauberbesatzungen 15 Mal (2017: 13) aus der Luft.

entdeckten die Hubschrauberbesatzungen (2017: 13) aus der Luft. Im vergangenen Jahr flog die Staffel insgesamt 2.830 Einsätze (2017: 2.608). Diese Einsätze wurden im Schichtbetrieb rund um die Uhr geleistet. Die Zahl der Flugstunden betrug etwa 3.248 Stunden . (2017 ca. 2.999 Flugstunden).

(2017: 2.608). Diese Einsätze wurden im Schichtbetrieb rund um die Uhr geleistet. Die Zahl der Flugstunden betrug etwa . (2017 ca. 2.999 Flugstunden). Im vergangenen Jahr wurden 777 Nachteinsätze geflogen (2017: 703).

Bemerkenswert ist insbesondere die gestiegene Zahl der Nachteinsätze, die die Besatzungen vor ganz besondere psychische und physische Herausforderungen stellen. Dabei kommt eine Bildverstärkerbrille zum Einsatz.

Die Rettung von Menschenleben oder die Festnahme von Straftätern hat oberste Priorität. Ralph Papcke

In diesem Zusammenhang appelliert Ralph Papcke an das Verständnis der Bevölkerung für nächtlichen Fluglärm: "Flüge des Polizeihubschraubers in der Nacht sind stets von höchster Dringlichkeit und stehen in den meisten Fällen im Zusammenhang mit der Suche nach vermissten Menschen oder der Fahndung nach flüchtigen Straftätern. Die Rettung von Menschenleben oder die Festnahme von Straftätern hat oberste Priorität. Unter Umständen zählt jede Minute. Wir tun aber alles, um dabei die Beeinträchtigungen durch Fluglärm so gering wie möglich zu halten".

Exemplarische Fälle

1. Zufallsfund am 3.12.2018: Im Rahmen einer Suchaktion nach einer dementen Frau wurde durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers auf freiem Feld ein Mann festgestellt, welcher offensichtlich unterhalb eines Strommasten etwas ein- oder ausgrub. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte 20.000 Euro sicher. Nach Angaben der Person stammt das Geld aus Scheidungsstreitereien. Finanzermittlungen laufen.

2. Festgestellte Tatverdächtige am 19.10.2018: Nach erfolgtem Einbruch in Kirchzarten durchbrach ein Zweirad eine Kontrollstelle. Die Besatzung des Hubschraubers nahm die Verfolgung auf. Nach Flucht in den Schlosspark stellten die zwei Verdächtigen das Krad ab und flüchteten zu Fuß in dem weitläufig bewaldeten Gebiet. Durch präzise Standortdurchsagen konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden. Auch das Diebesgut und Wechselkleidung wurden aufgefunden.

Mutmaßliche Einbrecher am 25.10.2018: Nach einem Einbruchsversuch waren zwei Tatverdächtige im Bereich des Bahnhofs Bötzingen flüchtig. Ein Tatverdächtiger konnte auf einer Streuobstwiese festgestellt werden. Beim Annähern einer herangeführten Streife rutschte dieser eine Böschung hinab und flüchtete in einem Bachlauf in entgegengesetzte Richtung. Nachdem sich der mutmaßliche Einbrecher unter einer Brücke versteckt hatte, konnte er durch die Beamten am Boden festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige wurde im Bereich der Bahngleise an einer Böschung ebenfalls durch die Besatzung entdeckt und von den Streifen am Boden festgenommen.

3. Tatverdächtiger nach Laserblendung des Polizeihubschraubers am 15.07.2018 gefasst: Im Rahmen einer Personensuche wurde der Polizeihubschrauber mehrfach bei Emmendingen von einem grünen Laser getroffen und der Co-Pilot geblendet. Mit dem Kamerasystem stellte die Besatzung den Ursprungsort fest und entsandte eine Streife zur festgestellten Adresse. Dort befanden sich drei Personen auf einem Balkon, von denen eine immer noch mit dem Laser hantierte und weitere Male den Polizeihubschrauber traf. Die Straftaten wurden dokumentiert und die Personalien festgestellt.

4. Feststellung eines Tatverdächtigen nach Laserblendung am 23.02.2018: Während einer Demo in Pforzheim wurde der Polizeihubschrauber mehrfach von einem grünen Laserstrahl getroffen. Die Kamera wurde in die Richtung ausgerichtet und ein weiterer Laserstrahl konnte dokumentiert werden. Als Tatverdächtiger konnte eine männliche Person festgestellt werden. Beim Näherkommen des Polizeihubschraubers rannte der Mann in sein Haus am Ortsrand, dabei leuchtete er einige Male mit dem Laser auf den Erdboden. Gegenüber der herangeführten Streife gab er an, die ganze Zeit im Haus gewesen zu sein. Das Beweisvideo widerlegte seine Aussage eindeutig.