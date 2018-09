Neuverpflichtung Hee-Chan Hwang kann seinen ersten Einsatz beim Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga kaum erwarten. Der 22 Jahre alte Südkoreaner ist am Mittwochabend nach 13-stündiger Anreise in der Hansestadt eingetroffen und trainierte am Donnerstag erstmals mit seinem neuen Team. „Wenn der Trainer mich aufstellt, würde ich gern gleich am Wochenende gegen Heidenheim spielen“, sagte der Linksaußen der „Bild“-Zeitung (Donnerstag).

Der HSV trifft am Samstag (13.00 Uhr) im heimischen Volksparkstadion auf den 1. FC Heidenheim. Die Hamburger haben Hwang von Österreichs Meister RB Salzburg für ein Jahr ausgeliehen.

