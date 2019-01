HSV verpflichtet Mittelfeldspieler Özcan vom VfB Stuttgart

Der Hamburger SV hat für den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga Berkay Özcan vom Bundesligisten VfB Stuttgart verpflichtet. Der 20 Jahre alte türkische Nationalspieler erhielt bei den Hanseaten einen ligaunabhängigen Vertrag bis Ende Juni 2023, wie der HSV am Donnerstagabend mitteilte. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. Laut Medienberichten soll der HSV schätzungsweise bis zu drei Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler zahlen.

„Wir haben ja betont, dass wir unserer Mannschaft vertrauen und nur handeln, wenn sich eine besondere Konstellation ergibt“, sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker. Bei Özcan sei dies der Fall. „Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der Rückrunde helfen, aber auch darüber hinaus ein wichtiger Baustein in unseren Planungen sein wird.“

In Hamburg trifft das Talent auf seinen ehemaligen Trainer Hannes Wolf. Mit dem heutigen HSV-Coach war Özcan 2017 mit dem VfB in die Bundesliga aufgestiegen. In der vergangenen Bundesliga-Hinrunde kam er in Stuttgart nicht über die Rolle als Ersatz hinaus. Der gebürtige Karlsruher war 2015 zu den Schwaben gekommen und hatte zunächst in der U17 gespielt. Für die Profis absolvierte er 46 Pflichtspiele.

Zweitliga-Tabellenführer HSV setzt die Saison am kommenden Mittwoch mit dem ersten Pflichtspiel des Jahres gegen den SV Sandhausen fort.

