HSV-Training weiter ohne Janjicic: Schipplock angeschlagen

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat die letzte öffentliche Einheit vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg nahezu in bester Formation absolviert. Bis auf die Profis Vasilije Janjicic und Sven Schipplock nahmen alle Akteure am Mannschaftstraining teil, gab der HSV am Mittwoch bekannt. Mittelfeldakteur Janjicic ist erkrankt, der angeschlagene Stürmer Schipplock trainierte individuell.

Beide Spieler zählen allerdings nicht zum Stammpersonal der Hanseaten. Sie sind voraussichtlich auch keine Option für den Kader, den Trainer Christian Titz nach der Einheit am Freitag für das HSV-Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg benennen wird.

