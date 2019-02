Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV droht im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (13.00 Uhr/Sky) der Ausfall von Douglas Santos. „Douglas hat keine starken Schmerzen, aber bis zum Wochenende wird es eng“, wurde HSV-Trainer Hannes Wolf am Dienstag im Twitter-Kanal der Hanseaten zitiert. Der brasilianische Außenverteidiger war beim 1:0-Heimsieg über Dynamo Dresden am Montag in der 60. Minute mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt worden.

Auch für Angreifer Hee-Chan Hwang (Einriss am Hüftbeuger) kommt ein Einsatz in Heidenheim noch zu früh. Wolf sieht den Südkoreaner, der am Dienstag nur individuell trainierte, zwar auf einem guten Weg, sagte aber auch: „Für Samstag wird es aber noch nicht reichen.“

Tweet Hamburger SV