Hotelaufenthalt nahe der Ammergauer Alpen zu gewinnen

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Samstag, 4. September, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/88 00 31 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Parkhotel“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwäbische.de/datenschutz

Die Ammergauer Alpen sind der erste Naturpark Oberbayerns: Eine herausragende Kulturlandschaft auf 227 Quadratkilometer und noch immer ein Geheimtipp für Wanderer und Biker. Wer neben den Naturschätzen der Ferienregion rund 90 km südlich von München zudem Kultur-Kicks braucht: Bitte sehr – König Ludwigs II. Märchenschlösser Neuschwanstein und Linderhof sind ebenso wie die berühmte Wieskirche einen Tagesausflug wert.

In dieser wunderbaren Gegend steht das Parkhotel am Soier See in Bad Bayersoien. Das Vier-Sterne-Haus besticht aber nicht nur durch seine traumhafte Lage, sondern auch mit einem 1500 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Panoramapool und der afrikanischen Saunalandschaft. Neben ayurvedischen Anwendungen, klassischen Massagen und entspannenden Bädern gibt’s hier ganz außergewöhnlich auch afrikanische Treatments wie „African Stone“ oder ein Kaffee-Ganzkörperpeeling. Als Besonderheit dürfen die vom Hotel eigens entwickelten Moorrituale gelten, die zum Spa-Angebot gehören. Ist doch das bis zu 10 000 Jahre alte Bergkiefernhochmoor Bad Bayersoiens ein uraltes Naturprodukt.

Wir verlosen heute zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer im Parkhotel am Soier See inklusive Wellness-Verwöhnpension und die Nutzung des weitläufigen Spa-Bereichs. Die Gewinner erhalten außerdem jeweils eine entspannende Moorpackung. Also mitmachen und anrufen! Wir wünschen viel Glück!