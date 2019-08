Wer ein paar Tage am Bodensee verbringt, der will auch aufs Wasser. Beides verbinden können die Gewinner unserer heutigen Verlosung. Zu gewinnen gibt es nämlich zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück im Seehotel Villa Linde in Bodman-Ludwigshafen (www.seehotelvillalinde.de). Der Preis beinhaltet außerdem eine Ausflugsfahrt mit der „Großherzog Ludwig“, die direkt am Hotel anlegt. An Bord des Motorschiffs erkunden Sie den Überlinger See mit seinen malerischen Landschaften und Orten. Jede Stadt, die am Ufer des Überlinger Sees liegt, hat ihre eigene Geschichte, mit der der Kapitän seine Passagiere während der Schifffahrt vertraut macht.

Dem See nahe ist auch der Hotelgast in der Villa Linde, die oberhalb des Hafens Bodman-Ludwigshafen liegt. In der original renovierten Villa aus den 1920er-Jahren fühlen sich die Gäste fast wie an Bord eines Schiffes, vermitteln die vielen Planken und Dekoelemente, die an elegante Schiffe und Yachten erinnern, doch ein maritimes Flair. Zum Entspannen geht es in den hoteleigenen Wellnessbereich mit Badewiese und Badehaus direkt am See.