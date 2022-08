Hotelaufenthalt am Seezu gewinnen

24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Hegne“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Nur wenige Gehminuten vom westlichen Bodensee entfernt gruppiert sich rund um das Hegner Schloss die Klosteranlage der Kreuzschwestern von Allensbach-Hegne. Zum Kloster gehört auch das Hotel St. Elisabeth. Radeln, wandern, besinnlich pilgern – all das ist von hier aus möglich. Dabei ist das Drei-Sterne-Superior-Haus der ideale Ausgangspunkt. Gäste finden hier nicht nur Erholung, sondern auch Ruhe im Meditationsraum oder der Kapelle und neue Inspirationen durch die Gespräche mit den Schwestern. Den Abend ausklingen lassen kann man wunderbar am hauseigenen Seegrundstück. Am nächsten Morgen werden dann mit neuer Energie Radrouten und Wanderwege in einer der schönsten Regionen Deutschlands erkundet.

Wir verlosen heute nicht nur zwei Übernachtungen mit Halbpension im Doppelzimmer für zwei Personen im Hotel St. Elisabeth. Die Gewinner können auch einen Tag lang kostenlos Räder des Hotels ausleihen. Außerdem erhalten Hotelgäste die Bodenseecard West. Mit Fahrrad und der Unterstützung des Öffentlichen Nahverkehrs lässt sich somit der westliche Bodensee wunderbar erkunden.