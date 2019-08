Hotel teilweise geräumt wegen Brandes in einem Nachbarhaus

14 Gäste eines Hotels haben wegen eines Feuers in einem angrenzenden Lokal in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) in der Nacht zum Montag ihre Betten verlassen müssen. Aus unbekannten Gründen hatte eine Lüftungsanlage in einem Keller des Gebäudekomplexes zu brennen begonnen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Feuerwehrleute bauten einen Teil der Anlage auseinander, um die Flammen zu löschen. Wegen starker Rauchentwicklung und weil sich die Lüftungsrohre durch den kompletten Gebäudekomplex ziehen, räumten die Einsatzkräfte einen Teil des anliegenden Hotels, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Die 14 Gäste verbrachten die restliche Nacht in umliegenden Hotels - noch am Montagvormittag konnten sie jedoch wieder ihre ursprünglichen Zimmer beziehen, so der Polizeisprecher. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Das Lokal, in dem das Feuer ausgebrochen war, wurde stark beschädigt. Ein Casino, das sich in zwei Stockwerken direkt über dem Lokal befindet, blieb unbeschädigt. Auch ein Kleidungsgeschäft in dem Gebäudekomplex konnte laut Polizei nach Durchlüften mit Geschäftsbeginn am Morgen öffnen.

