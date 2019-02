Schläge, Fausthiebe, Eisduschen, Nahrungsentzug - ein Dreijähriger ging in seiner Pflegefamilie durch die Hölle. Das Ehepaar muss nach einem Urteil des Amtsgerichts Mannheim mehrere Jahre ins Gefängnis. Die 44-jährige Pflegemutter bekam eine Strafe von drei Jahren und elf Monaten Freiheitsentzug, ihr gleichaltriger Mann von drei Jahren. Die beiden bestritten die Vorwürfe und versuchten, sich der Richterin und den beiden Schöffen als Opfer des Jugendamtes und des angeblich verhaltensauffälligen Kindes darzustellen. „Das einzige Opfer ist Justin“, betonte hingegen die Richterin Ulrike Schrage am Donnerstag.

Das Gericht glaubte der Darstellung des Paares nicht, dass der Pflegesohn sich selbst verletzt und die Haare ausgerissen habe. Auch für die Behauptung, der Kleine habe die Pflegemutter angegriffen, gewürgt und ihre Kopfstöße verpasst, gebe es keine Beweise. Er sei nach Aussagen von Zeugen ein guter Esser, die Erklärung der Pflegemutter für seinen Gewichtsverlust, er habe nicht essen wollen, sei damit widerlegt. Bei seinem zehntägigen Krankenhaushalt im Anschluss an das Martyrium habe er den Stationskühlschrank geplündert und Kekse gehortet.

Die Strafe wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung eines Schutzempfohlenen für die Pflegemutter liegt knapp unter der höchsten Strafe von vier Jahren, die das Amtsgericht für Erwachsene verhängen kann. Bei dem kräftigen Mann mit Bart und Brille übertraf das Gericht den Antrag der Staatsanwaltschaft um ein halbes Jahr. Richterin Schrage hielt der Frau mit kurzen blonden Haaren vor: „Sie waren die Aktive, der Beitrag ihres Mannes war im wesentlichen Unterlassung.“ Der Junge bezeichnete seine Peinigerin stets als „die böse Frau“.

Das Paar, das zwei leibliche Kinder hat, ließ sich während der aus ihrer Sicht niederschmetternden Urteilsbegründung äußerlich nichts anmerken. Die Frau verlor dem Gericht zufolge bereits ihren Job. Beim Bäcker wird sie demnach nicht mehr bedient. Ihr Mann ist Angestellter der Stadt Mannheim. Diese ließ wissen: „Wir prüfen das Urteil aus rechtlicher Sicht auch im Hinblick auf das Einleiten arbeitsrechtlicher Schritte.“ Die leibliche Mutter des Jungen begrüßte die „gerechte Strafe“. Die 22-Jährige ist angehende Hauswirtschafterin im dritten Ausbildungsjahr.

Nach Darstellung des Gerichtes kümmerten sich der Angestellte und seine Frau anfangs ordnungsgemäß um den Bub. Unklar ist, was die Wende im Juli 2017 auslöste. Begonnen hatte diese mit einem Schlag des Pflegevaters auf das Gesäß des Jungen. Über drei bis vier Wochen erhielt der Bub kein Essen oder nur ungenügendes. Er wurde hungernd ins Bett geschickt. Folge: deutliche Unterernährung und Mangelerscheinungen. Schrage zitierte die beim Anblick des Jungen entsetzten Ärzte und Schwestern: „Das ist kein Standardfall, sondern ein absolut schlimmer.“

Justin, den seine Mutter mit 17 Jahren bekam, ist eines von vielen Tausenden Pflegekindern in Deutschland. Im Jahr 2016 waren es mehr als 74 000. Im Südwesten lag die Zahl 2017 bei etwa 6800. Nach einer langen Vorlaufzeit mit vielen Seminaren ärgert sich ein frischgebackenes Pflegeelternpaar, dass dieser nach seiner Meinung singuläre Fall das Konzept der Pflegeeltern insgesamt in Verruf bringt. Mit dem Jugendamt Mannheim habe man bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, sagen die beiden Prozess-Beobachter. Die Auswahl der Eltern sei sorgfältig. „Mitarbeiter des Jugendamtes sind mehrfach zu uns nach Hause gekommen und haben alles vollkommen durchleuchtet.“ Pflegeeltern seien in der Regel Idealisten und vollkommen friedlich.

Viel Zeit widmete die Richterin den Verletzungen der Hände des Kindes. Die Pflegemutter habe mit einem Kochlöffel darauf geschlagen und so Knochen gebrochen. Die sichtlich bewegte Richterin, hinter der ein Wandbild ebenfalls Hände zeigt, schaut dabei auf ihre Rechte und Linke, wohl erahnend, welche Schmerzen das Kind erleiden musste, ohne dass es die gebotene ärztliche Versorgung erhielt. Am Schluss habe der Junge nicht einmal einen Löffel mehr halten können - geschweige denn sich selbst verletzen und Haarbüschel ausreißen können.

Der Bub hat sein Überleben einer Frau zu verdanken, die genau hinschaute: Die ehemalige Kurzzeitpflegemutter hatte bei einem Besuch im September 2017 den erbarmungswürdigen Zustand des Kindes erkannt, fotografiert und das Jugendamt alarmiert - das war nach ihren Worten kurz zuvor in der Familie gewesen, ohne dass irgendetwas aufgefallen wäre. Nach einem Dreivierteljahr wird der Junge infolge des Hinweises aus der Pflegefamilie geholt. Auch die Richterin ließ leichte Behördenkritik anklingen. Es sei noch offen, ob ein früheres Eingreifen und eine engere Kontrolle der Pflegefamilie möglich gewesen seien.

Die Stadt Mannheim entgegnete: „Wenn Pflegeeltern ihre Grenzen in der Versorgung eines Kindes nicht erkennen und gegenüber dem Jugendamt nicht benennen oder sogar verheimlichen oder plausible, nachvollziehbare Erklärungen wie etwa eine Mageninfektion für einen Gewichtsverlust liefern, ist es äußert schwierig - insbesondere für Nicht-Mediziner -, eine kindeswohlgefährdende Situation zu erkennen.“ Dies gelte umso mehr, wenn Kindergarten oder Kinderärzte nichts Auffälliges feststellten. Bis zum Zeitpunkt der konkreten Meldung am 13. September 2017 sei auch von dritter Seite auf eine mögliche Misshandlung nicht hingewiesen worden. Auch die staatsanwaltlichen Ermittlungen hätten keine Anklage gegen Mitarbeiter des Jugendamtes ergeben.

Wie geht es dem Jungen heute? Seine Retterin hat ihn nun in Dauerpflege zu sich genommen. Er sei wohlauf, erzählte sie. An die Zeit in der Horror-Familie wird ihn zumindest noch eine halbmondförmige Narbe auf dem rechten Handrücken erinnern - die Folge von Schlägen mit dem Kochlöffel. Richterin Schrage fügt hinzu: „Was das alles mit der Seele gemacht hat, wissen wir noch gar nicht.