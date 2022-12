Honnis lange Limousine rollt jetzt in Schwaben

Liebevoll zieht Detlef Büschel die Standarte glatt: Hammer und Zirkel, umgeben von einem gelb-goldenen Ährenkranz. An diesem Sonntagmorgen soll das Staatswappen der DDR im Fahrtwind des großen Volvo flattern, wenn der 56-Jährige aus Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis) einen Ausflug unternimmt. Dann startet Büschel den Motor: Lässig springt der Sechszylinder an, seidig der Lauf nach wenigen Sekunden, 140 PS laufen sich warm. Satt fallen die Türen ins Schloss: Abgeschottet von der Außenwelt kann die Fahrt beginnen.

Der gelernte Mechaniker fährt nicht irgendeinen alten Volvo: „Das ist Erich Honeckers ehemaliger Dienstwagen“, ist sich Büschel sicher, „mit dieser Karosse ist der damalige Vorsitzende des Staatsrats der DDR durchs Land gefahren worden.“ In Obermarchtal und beim jetzigen Besitzer ist das Fahrzeug durch Zufall gelandet: „Ich bin Thüringen-Fan und Freund alter schwedischer Autos, da musste ich diesen Volvo einfach retten und kaufen, als er mir angeboten wurde.“ 28 Jahre lang hatte die ehemalige Staatskarosse ihr Dasein in einer Scheune gefristet: Nun wird Detlef Büschel dieses automobile Stück deutscher Zeitgeschichte restaurieren.

DDR-Führung benötigte Repräsentations-Fahrzeuge

Die Geschichte der Volvo-Flotte in der DDR beginnt Ende der 1960er- oder Anfang der 1970er-Jahre. Die Staats- und Parteiführung braucht seinerzeit neue Fahrzeuge. Bis dato lassen sich die Männer rund um Walter Ulbricht, Willi Stoph und den aufstrebenden Erich Honecker in großen Karossen aus sowjetischer Produktion chauffieren. Doch die sind alt und anfällig. Stromlinienförmige tschechische Spitzenmodelle aus dem Haus Tatra sind verfügbar und politisch korrekt, finden bei den Edel-Sozialisten in Ost-Berlin aber keine Gnade. Die luftgekühlten V8-Motoren gelten als trinkfreudig und dröhnen. „Dit Auto für dat Geld? Niemals“, lehnen die Funktionäre ab. Aus DDR-eigener Produktion steht kein Modell bereit. Ein Minister im Trabant? Unvorstellbar.

Detlef Büschel beim Motorcheck. (Foto: Ludger Möllers)

Honecker, der zwar keinen Führerschein besitzt, aber ein heimlicher Autonarr ist, würde gerne einen Mercedes fahren. Die 1972 vorgestellte S-Klasse gefällt ihm, fällt aber durchs ideologische Raster: Ein Auto vom Klassenfeind in der volkseigenen Regierungsgarage? Undenkbar. Privat dagegen setzt Honecker auf Westware: Dass das Ehepaar Erich und Margot Honecker Eigentümer von 14 Privatautos war – vom Wartburg über Toyota und Range Rover bis hin zum kostenaufwendig umgebauten Mercedes – stellt sich erst nach der Wende heraus. Doch dies ist eine andere Geschichte.

Volvo bietet Karossen an

Zurück zu den Einkäufern für Luxuslimousinen im Fuhrpark der Staats- und Parteiführung: In Schweden werden sie fündig. Ein politisch neutrales Land und ein sozialer Staat, der zudem im Zweiten Weltkrieg deutschen Kommunisten Asyl gewährt hatte, ist für die DDR-Politiker attraktiv als Autoverkäufer. Die Ablösung der Fließbandarbeit durch das Experiment der Gruppenarbeit im Volvo-Werk Kalmar gilt als vorbildlich.

Der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, entsteigt seiner DDR-Staatskarosse, einem Volvo 264 TE. Das Bild entstand Ende der 1970er-Jahre. Das Fahrzeug gehört jetzt Detlef Büschel, einem Sammler in Obermarchtal. (Foto: Klaus Lehnartz)

Und Volvo unterbreitet ein Angebot: Für das schwedische Königshaus hat der Konzern aus Göteborg sein Topmodell, den 264, zur 5,70 Meter langen Stretchlimousine aufschneiden und beim italienischen Edel-Karosserieschneider Bertone um 70 Zentimeter verlängern lassen. Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt: „Basis war die legendäre 240er/260er Baureihe, deren Autos für viele heute als der Volvo schlechthin gelten. Viel Ecken und Kanten prägen ihr Design. Was Knautschzone und passive Sicherheit betrifft, setzten 240er und 260er in den 70er-Jahren Maßstäbe.“

„TE“ für „Top Executive“ war auch für die Führungsriege im Arbeiter- und Bauernstaat gerade gut genug. Klimaanlage, elektrische Fensterheber, das Interieur in Edelvelours: Für DDR-Verhältnisse bot der Volvo 264 TE üppigen Komfort. Und Platz satt: Vor der Rücksitzbank befand sich eine zusätzliche dritte Sitzreihe mit Klappsitzen für Dolmetscher, manchmal wurde auch ein Schemel zum Ausstrecken der Füße installiert. Das Fachmagazin „auto, motor und sport“ urteilte streng: „Drei unwürdige Klappstühlchen für subalterne Begleiter.“

Die Standarten auf den Kotflügeln. (Foto: Ludger Möllers)

In Büschels Fahrzeug fehlen diese Sitze heute: Für Tipps, wo dieses Interieur aufzutreiben ist, ist der Obermarchtaler dankbar. Solcher Luxus hatte damals schon seinen Preis: Vom Volvo 264 TE orderte die DDR-Staatsführung ab 1976 insgesamt 135 Exemplare, zu einem Stückpreis von satten 100.000 D-Mark. Zum Vergleich: In der Basisversion für die Bundesrepublik kostete ein Volvo 264 im Jahr 1977 rund 26.000 Mark.

Nur ein Antiblockiersystem (ABS) war nicht lieferbar: „Das begünstigte im Ernstfall die Fluchtwende“, heißt es heute in Schrauberkreisen. Fluchtwende? „Am Steuer saßen die Personenschützer der Politprominenz: Zu deren Ausbildung gehörte auch die Fluchtwende im Falle eines Hinterhalts, also eine rasante 180-Grad-Drehung mit Vollgas. Und die gelingt ohne ABS deutlich besser.“

Biederes Ambiente passt zu Erich Honecker

Zurück nach Obermarchtal. Dort hat Detlef Büschel auf der Rückbank Platz genommen. Die Ausstattung wirkt auch nach 45 Jahren solide, gleichzeitig plüschig, bieder, ein wenig spießig: „Wie Honecker so war“, sagt Büschel, „das Auto passte zum Besitzer.“ Das Funktelefon des Staatsratsvorsitzenden, das Büschel eigens ersteigert hat, muss der Autofreak noch einbauen. Auch fehlt das Kühlfach für sowjetischen Wodka oder den DDR-Rotkäppchen-Sekt, zu genießen auf der Fahrt von Ost-Berlin in die Prominentensiedlung Wandlitz nach anstrengender Sitzung des Politbüros.

Aber sonst: „Alles original“, schwärmt Büschel. Selbst die Gardinchen, die den prominenten Fahrgast vor neugierigen Blicken seines Volkes schützen sollten, hängen an ihrem Platz. In Fachkreisen heißt es, diese Vorhänge seien erst nachträglich, in der DDR, angebracht worden: „Man wollte vermeiden, dass gespottet wurde: ,Honecker und das Politbüro sitzen hinter schwedischen Gardinen.’“

Gardinen im Fonds weisen auf die Prominenz des Erstnutzers des Volvo 264 in der Langversion hin. (Foto: Ludger Möllers)

An schönen Sommertagen fährt Büschel seinen Volvo durch Oberschwaben („Eine Mördershow“), dann wird der schwarze Wagen, stets standesgemäß mit Standarten geschmückt, zur Zeitkapsel. „In Munderkingen sprach mich eine Frau an, sie hatte Tränen in den Augen“, erinnert er sich. Als kleines Mädchen in der DDR habe sie vom Straßenrand aus immer und immer wieder die Kolonne mit Dienstwagen beobachtet: „Und sie hatte nur den einen Wunsch: einmal mitzufahren!“ 40 Jahre später konnte Detlef Büschel ihr diesen Wunsch erfüllen.

Bei aller Euphorie: In der DDR waren die Dienstwagen ebenso wie ihre Nutzer nicht beliebt. „Daran hat mich ein Mann erinnert, der mich ebenfalls ansprach“, sagt Büschel: „Er musste als damals junger Volkspolizist die Straßen sperren, wenn die Bonzen auf der Reise waren.“ Und es gab viele Reisen: In der Prominentensiedlung Wandlitz stand nicht nur jedem Politbüromitglied mindestens ein „personengebundener Volvo mit Fahrer“ zu, auch ihre Familienangehörigen konnten rund um die Uhr Volvo-Fahrzeuge nutzen. Sie konnten ohne jede Begründung angefordert werden.

Citroën platziert sein Spitzenmodell

Erich Honecker setzte lange auf den Volvo 264 TE, ausgestattet mit der damals schon nicht mehr zeitgemäßen, starren Hinterachse. In „auto, motor und sport“ beschrieb der Autor das Fahrgefühl: „Doch die Hinterräder teilen eben so manchen derben Knuff aus, wenn die Straße nicht wirklich eben ist. Und welche Straße der DDR war das schon Mitte der 1980er-Jahre, abgesehen mal von den Prachtalleen der Hauptstadt?“ Das Nachfolgemodell, der 764, in den Honecker Anfang der 80er-Jahre umstieg, rumpelte ebenfalls. Im September 1987, als Honecker als erstes DDR-Staatsoberhaupt der Bundesrepublik einen Besuch abstattete, erfuhr er wahren Luxus am Flughafen Köln-Bonn: Er durfte in den „Großen Mercedes“, den 600, steigen.

Eine Lösung nahte: Schon neun Jahre zuvor hatte der französische Autobauer Citroën sein Spitzenmodell, den CX, in der luxuriösen Prestige-Ausführung der DDR-Spitze zur Verfügung gestellt. Sozusagen als Morgengabe, denn ebenfalls 1978 unterzeichneten die Franzosen mit der DDR das bis dahin größte Joint Venture: Es ging um ein Gelenkwellenwerk in Zwickau. Höflich bedankte sich Honecker bei den großzügigen Geschäftspartnern für den CX, dieses „Spitzenerzeugnis der französischen Industrie“, das übrigens später dem Duisburger „Tatort“-Kommissar Schimanski als Dienstwagen („Oh Mann, vom Feinsten!“) diente.

Das Original-Nationalitätenschild. (Foto: Ludger Möllers)

Auch hier hat „auto, motor und sport“ recherchiert: „Der Staatsratsvorsitzende, darf man vermuten, war angefixt, weil angetan vom wiegenden Komfort des hydropneumatisch gefederten CX, der in Prestige-Ausführung sogar noch 25Zentimeter mehr Radstand aufwies und dadurch ein wahrlich – hätte Honecker dieses Wort gebilligt? – fürstliches Platzangebot. (...) Der flache, futuristische Franzose verlieh repräsentativen Auftritten oder auch nur der Eilfahrt von Berlin ins lauschige Wandlitz eine ganz neue Qualität.“ Das Schicksal der persönlichen Volvo-Flotte Honeckers war besiegelt, noch 1989 bekam der Noch-Staatsratsvorsitzende zwei auf 5,50Meter verlängerte CX.

Restauration steht an

Nach der Wende verlieren sich die Spuren der DDR-Regierungsfahrzeuge. Oldtimer-Sammler, Schrotthändler, Nostalgiker konnten die Limousinen, häufig mit wenig Kilometern auf dem Tacho und bestens durch Stasi-Mitarbeiter gewartet, erwerben. Detlef Büschels Volvo kam auf Umwegen 1994 erst in den Kreis Sigmaringen und verbrachte mehr als Jahrzehnte im Dornröschenschlaf. Warum, ist nicht bekannt.

Jetzt will Büschel das Fahrzeug fachgerecht restaurieren. Motor und Getriebe verrichten zuverlässig ihre Dienste, die Karosserie aus Schwedenstahl ist bekanntlich unverwüstlich, Rost bleibt ein unbekannter Faktor. Die Innenausstattung aber braucht die kundige Hand eines Polsterers. „In den kommenden Monaten wird der Volvo dann in Polen lackiert“, freut sich Büschel. Der Fachbetrieb im Nachbarland dürfte Erfahrung mit den Schweden-Karossen haben: Denn der polnische Gewerkschaftsführer Lech Walesa führte den politischen Wandel in einem Volvo an. Diese automobile Parallele aber ging an Erich Honecker mutmaßlich vorbei.