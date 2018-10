Honig aus dem Raum Mannheim teilweise mit PFC belastet

Von Aalener Nachrichten

Zeiss hat das Ergebnis des Architekturwettbewerbs zur Errichtung seines neuen Hightech-Standortes in Jena vorgestellt. Ziel sei es, am Gründungsstandort des Unternehmens einen Hightech-Komplex zu schaffen, der alle für Zeiss notwendigen Funktionen auf moderne und vernetzte Weise integriert, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.

„Dieser Entwurf repräsentiert Zeiss als kraftvolles, integriertes aber gleichzeitig für Offenheit und Vernetzung stehendes Unternehmen“, sagte Michael Kaschke, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG, ...