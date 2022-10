Homöopathie: Wirbt Lucha zu Unrecht für Globuli?

Nur Placebo oder hilfreiches Heilmittel? Die Homöopathie ist umstritten. Ein aktueller Streitpunkt hat seinen Ursprung in Stuttgart. Die SPD in Baden-Württemberg wirft Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nun vor, Menschen absichtlich falsch über Homöopathie zu informieren.

Worum geht es in der Debatte in Baden-Württemberg?

Die Landesärztekammer (LÄK) will die Zusatzbezeichnung Homöopathie aus ihrer Weiterbildungsordnung zu streichen. Das haben die Kammern in zwölf anderen Bundesländern bereits getan, nachdem der Deutsche Ärztetag dies im Mai dieses Jahres empfohlen hatten. Bayern vollzog den Schritt schon 2021. Auslöser für die Entscheidung sind Zweifel daran, ob homöopathische Heilmethoden wirken. Den Kritikern fehlen große, unabhängige Studien zur Wirksamkeit.

Deswegen hatte im Juli laut LÄK „eine deutliche Mehrheit“ der Mediziner auf der Vertreterversammlung der Kammer für die Streichung gestimmt. Nun muss aber noch geprüft werden, ob dieses Vorgehen verhältnismäßig ist, das sehen EU-Vorgaben vor. Die LÄK hat daher ihre Mitglieder befragt. Laut LÄK läuft die Auswertung noch, ein Zwischenbericht soll der Vertreterversammlung im November vorgelegt werden. Die 72 gewählten Repräsentanten der 72 000 Ärzte im Land sollen später entscheiden, wann, ist offen. Dann müsste Minister Lucha das ganze noch absegnen.

Wie steht Minister Lucha dazu?

Er hält von dem Vorgehen wenig. Der Beschluss sei ein „absolut falsche Signal“, sagte er. Immerhin sei der Südwesten das Land der Naturheilkunde, er glaube auch an die Wirkung homöopathischer Heilmittel. Ähnlich hatte sich auch die Grünen-Landeschefin Lena Schwelling geäußert. Das hatte den beiden Kritik aus den eigenen Reihen eingebracht. Unter anderen warf die Grünen-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta der Landeschefin der Grünen vor, Studien falsch zu Gunsten der Homöopathie zu interpretieren.

Das sei „sehr, sehr peinlich“. Der Bundesvorstand der Grünen habe sich zur evidenzbasierten Medizin bekannt. Piechotta hält Globuli und andere homöopathische Anwendung laut ZDF für „Pseudomedizin“. Wer in der Corona-Pandemie wissenschaftlich fundierte Studien etwa zu Impfen anführe, könne nicht gleichzeitig für Homöopathie werben.

Was würde das für Patienten bedeuten?

Vor allem würde es mit der Zeit schwieriger, Mediziner zu finden, die Homöopathie praktizieren. Wer die Zusatzweiterbildung absolviert hat, darf das weiter etwa auf seinem Praxisschild bewerben, aber neue Anerkennung gibt es nicht mehr. 2020 hatten diese laut LÄK 994 Mediziner, zuletzt kamen jährlich zwischen einer und fünf neue hinzu. Entsprechende Fortbildungsan

gebote zum Homöopathen wird es weiter geben. Solche organisiert etwa der Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte e.V. (DZhÄ).

Dieser „Patienten erkennen qualifiziert ausgebildete, homöopathisch praktizierende Ärztinnen und Ärzte auch weiterhin an dem „Homöopathie-Diplom des DZVhÄ““, sagt etwa Dr. Ulf Riker, Vizechef des DZhÄ. Es sei aber sinnvoll zu klären, ob ein Arzt bei der Behandlung spezieller Krankheitsbild Erfahrungen in der konventionellen, aber auch in der homöopathischen Therapie habe.

Was zahlen Krankenkassen?

Krankenkassen zahlen die Behandlungen nur in begrenztem Umfang, homöopathische Medizin ist keine Regelleistung. Aber sie erstatten einen Teil der Kosten als Sonderleistung. Die AOK Baden-Württemberg etwa übernimmt pro Jahr 200 Euro, wenn der behandelnde Arzt eine nachgewiesene Zusatzqualifikation für Homöopathie hat. Allerdings machen die Ausgaben insgesamt einen sehr kleine Teil ihres Budgets aus. Im Jahr 2020 gab die AOK Baden-Württemberg 696 000 Euro für homöopathische Leistungen aus. Bei mehr als 4,5 Millionen Versicherten sei das ein Pro-Kopf-Betrag von 15 Cent. Für Arzneimittel hat die AOK 2020 2,4 Milliarden Euro ausgeben. Der Anteil der homöopathischen Präparate an diesen Kosten lag bei 0,029 Prozent.

Was kritisiert die SPD?

Sie wirft Minister Lucha vor, wider besseren Wissens für die Homöopathie zu werben, um potentielle Wähler nicht zu vergraulen. SPD-Gesundheitspolitiker Florian Wahl sagte der „Schwäbischen Zeitung“: „Lucha will die Anhänger und Anhängerinnen der ‚Alternativmedizin‘ mit seinem Handeln weiter an seine Partei binden.“ Das sei zwar legitim, aber er dürfe dabei nicht irreführend oder gar falsch informieren. Doch genau das habe Lucha getan.

Etwa mit der Aussage „Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte die Möglichkeit haben, sich bei der Arztwahl diesbezüglich frei zu entscheiden. Dazu braucht es Ärzte, die eine Zusatzqualifikation in Homöopathie besitzen.“ Das sei falsch, argumentiert der SPD-Politiker. Schließlich würden Behandlungen durch Homöopathen nicht verboten und diese dürften weiter auf ihr Angebot hinweisen. Ein weiteres Beispiel sei Luchas Satz: „Baden-Württemberg ist das Land der Naturheilkunde und gerade die Homöopathie ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein wichtiger Teil ihrer Gesundheitsversorgung“.

Das führe in die Irre. Schließlich sei Naturheilkunde etwas anderes als Homöopathie, erstere stehe gar nicht in der Kritik. Insgesamt gelte, so Wahl: „Luchas Behauptungen zur Homöopathie fallen in sich zusammen und fachlich steht seine Argumentation auf sehr dünnem Eis.“ Darüber hinaus greife seine öffentliche Kritik an den Ärztegremien in deren Selbstbestimmungsrechte ein. „Der Angriff von Minister Lucha gegen die Ärzteschaft Baden-Württembergs ist ungeheuerlich.“, sagte Wahl weiter.

Wie ist der Forschungsstand?

Die Mehrheit der Mediziner und Wissenschaftler sieht keinen Beleg dafür, dass Globuli und andere Heilmittel wirken, dem stimmen auch Vertreter der Unabhängigen Patientenberatung UPD und der Kassen zu.Homöopathen sehen das naturgemäß anders. „Die Evidenz für Homöopathie zu leugnen, entspricht ausschließlich dem gedanklichen „Kurzschluss“, dass „nicht sein kann, was nicht sein darf“, sagt der Mediziner Riker. Es gebe sehr wohl Untersuchungen, die die Wirksamkeit belegten. Doch an den meisten der zitieren Studien gibt es Kritik – sie erfüllen nach Ansicht der Mehrheit der Forscher nicht die Kriterien für belastbare wissenschaftliches Arbeiten.