Holzstreit: Entscheidung vor dem Bundesgerichtshof erwartet

Von Deutsche Presse-Agentur

Der ländliche Raum in Bayern soll durch gezielte Förderungen für Wirtschaft und Tourismus gestärkt werden. Das Kabinett will dazu heute unter anderem die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung angekündigte Tourismusoffensive beschließen. Kleine Hotels, Pensionen und Wirtshäuser in Kurorten, Tourismusorten und Heilbädern sollen finanzielle Zuschüsse erhalten. Ziel sei es, Tourismusland Nummer 1 in Deutschland zu bleiben.