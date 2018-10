Ein Feuer auf einem Schrottplatz in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wegen starken Rauchs war zeitweise auch die Sicht auf der Autobahn 5 behindert, wie die Polizei weiter berichtete. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Holzofen in einem Bürocontainer die Containerwand so sehr erhitzt, dass die Vertäfelung Feuer fing. Die Flammen griffen dann auf Büsche an der direkt neben dem Industriegebiet liegenden Autobahn zwischen Heidelberg und Darmstadt über. Verletzt wurde niemand. Der Container brannte völlig aus. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Bis zum frühen Dienstagmorgen waren die Glutnester schließlich gelöscht. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte am Ort.

