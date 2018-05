Holzdeppe schlägt Stabhochsprung-Überflieger Lavillenie

Der frühere Freiluft-Weltmeister Raphael Holzdeppe hat beim internationalen Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe Hallen-Weltrekordler Renaud Lavillenie bezwungen. Der 28-jährige Stabhochspringer aus Zweibrücken überzeugte am Samstagabend mit 5,88 Metern und übertraf dabei die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang März in Birmingham gleich um zehn Zentimeter. Der Franzose Lavillenie kam auf 5,83.

Das groß angekündigte Duell zwischen Lavillenie und dem brasilianischen Olympiasieger Thiago Braz da Silva fiel quasi aus: Bevor Lavillenie, der mit 6,16 Metern den Weltrekord unterm Dach hält, überhaupt in den Wettkampf eingriff, hatte sich da Silva mit drei Fehlversuchen über 5,45 Meter verabschiedet.

Veranstalterseite

World Indoor Serie der IAAF

Deutsche Hallen-Bestenliste 2018