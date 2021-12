Holtzhauer: Bis 2028 Intendant am Nationaltheater Mannheim

Christian Holtzhauer bleibt bis 2028 Intendant des Schauspiels am Nationaltheater Mannheim (NTM). Sein bis August 2023 befristeter Vertrag ist am Dienstag per Gemeinderatsbeschluss um fünf Jahre verlängert worden. Damit folgte das Gremium einer Empfehlung des Kulturausschusses. Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch begrüßte die Entscheidung: „Christian Holtzhauer hat mit zahlreichen digitalen Formaten, dem NTM-Theatertruck oder dem Brief-Drama „Cecils Briefwechsel“ die Herausforderungen der Corona-Zeit als Chance genutzt, um Neues zu erproben.“ Er werde auch die Herausforderungen der Generalsanierung des NTM als Chance nutzen und gemeinsam mit dem Ensemble das Publikum in die neue Spielstätte in dem ehemaligen US-Quartier Franklin mitnehmen.

Holtzhauer kündigte an, weiter mit einem vielfältigen Spielplan das NTM für die vielfältige Stadtgesellschaft Mannheims zu öffnen und in sie hineinzuwirken. Der 1974 in Leipzig geborene Dramaturg ist seit 2018 auch Künstlerischer Leiter der Internationalen Schillertage am NTM. Zuvor war er von 2005 bis 2013 als Dramaturg und Projektleiter am Staatstheater Stuttgart und daran anschließend als künstlerischer Leiter des Kunstfestes Weimar tätig.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-383037/2

PM