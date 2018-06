Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat in Jannik Dehm ein weiteres vielversprechendes Talent unter Vertrag genommen. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt von 1899 Hoffenheim II an die Förde und hat dort einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilten die Schleswig-Holsteiner am Sonntag mit. In den vergangenen drei Jahren hat der U 19-Nationalspieler für den Nachwuchs des Bundesligisten aus Hoffenheim in der Regionalliga Südwest gespielt.

Mitteilung Holstein Kiel