Hoher Schaden: Scheune mit E-Auto brennt nieder

Beim Brand einer Scheune im Hohenlohekreis ist nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro entstanden. Aus bislang unbekannter Ursache hatte demnach in der Nacht zu Freitag vermutlich das Pelletlager in dem Gebäude in Neuenstein Feuer gefangen. Die Flammen schlugen dann auf das Dach über. In der Scheune befanden sich auch ein Traktor und ein Elektroauto. Ob das E-Auto den Brand ausgelöst haben könnte, werde im Rahmen der weiteren Ermittlungen untersucht, hieß es.

