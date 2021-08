Hoher Schaden nach Brand von Elektrofahrzeug

Beim Brand eines Elektrofahrzeugs in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich nach ersten Schätzungen um eine sechsstellige Summe. Die Batterie des Wagens war demnach in einem Firmengebäude in Brand geraten. Da durch das Feuer auch Gase ausgetreten waren, sollten die Anwohner Fenster und Türen sicherheitshalber geschlossen halten. Die Feuerwehr brachte die Batterie ins Freie und löschte sie dort. Die Batterie soll nun in einem speziellen Container abtransportiert werden. Die Ursache des Brandes am Montagnachmittag war vermutlich ein technischer Defekt.

© dpa-infocom, dpa:210809-99-782507/2

