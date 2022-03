Ein Schaden von geschätzt 120.000 Euro ist bei einem Brand in Sigmaringen entstanden. Ein Passant alarmierte die Rettungskräfte, nachdem er sah, wie es aus dem ersten Obergeschoss rauchte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand am Mittwoch. Ersten Erkenntnissen zufolge löste ein technischer Defekt den Brand aus. Verletzt wurde niemand.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220303-99-370376/2