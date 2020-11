Bei einem Brand in einem Wohnkomplex in Mannheim-Käfertal ist ein geschätzter Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Das Feuer war am Mittwochabend in einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehr und Polizei rückten mit vielen Einsatzkräften an und räumten das Haus zügig. Verletzt wurde niemand. Da einige Wohnungen nicht mehr bewohnbar waren, wurden die Bewohner bei Bekannten und Verwandten untergebracht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.