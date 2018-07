Ein Brand in einem Hochhaus in Kirchheim (Kreis Esslingen) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst und zu einem hohen Sachschaden geführt. Aus dem Fenster einer Wohnung im neunten Stock quoll am Mittwoch dichter Rauch, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer dort in der Küche aus. In der Wohnung hielt sich nur die Katze des 42-jährigen Besitzers auf. Wie es zu dem Brand kam und ob das Tier etwas damit zu tun hat, war zunächst unklar. Die Katze wurde gerettet; sie war aber laut Polizei sehr mitgenommen.

Bei dem Einsatz mussten etwa 30 Personen das Gebäude verlassen. Sie konnten aber bereits eine halbe Stunde später wieder zurück. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht, weitere Verletzte gab es nicht. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von rund 50 000 Euro.

