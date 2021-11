Ein Feuer in einem Einfamilienhaus hat am Mittwoch in Magstadt (Kreis Böblingen) einen hohen Schaden angerichtet. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge wird er auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die 86-jährige Bewohnerin konnte sich ins Freie retten und kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung davon. Ihr Haus sei nicht mehr bewohnbar, hieß es weiter. Die Ursache des Brandes ist unklar.

