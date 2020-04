Bei einem Brand in einer früheren Klinik in Bad Herrenalb (Kreis Calw) ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten Anwohner die Flammen kurz nach Mitternacht entdeckt und den Notruf gewählt. Die Schadenshöhe liege im unteren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude der ehemaligen psychosomatischen Klinik sei unbewohnt und stehe seit 30 Jahren leer. Die Ursache für den Brand am frühen Samstagmorgen war zunächst unklar. Experten der Polizei sollen das Gebäude nun untersuchen.

Mitteilung der Polizei