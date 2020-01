Hoher Schaden bei Brand in Reutlingen: Böller gezündet?

Ein Feuer in einem Carport in Reutlingen hat einen Schaden von schätzungsweise rund 200 000 Euro verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass Feuerwerkskörper den Brand entfacht haben könnten, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Zeugen hatten demnach am Donnerstagabend in der Nähe Menschen gesehen, die Böller gezündet hätten. In dem Carport wurden zwei hochwertige Autos komplett zerstört. Auch eine angrenzende Hauswand wurde laut Polizei durch den Rauch beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

