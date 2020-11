Bei einem Unfall in Offenburg ist ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Der Fahrer war mit seinem Auto am Sonntagabend von der Straße abgekommen und mit drei geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung