Beim Brand in einer Lagerhalle in Tübingen ist ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befanden sich verschiedene Fahrzeuge, Solarpaneele sowie diverse Arbeitsmaschinen in der Halle. Verletzt wurde bei dem Brand am Dienstagabend niemand. Zur möglichen Ursache für das Feuer wurde zunächst nichts bekannt.

