Hoher Sachschaden bei Dachstuhlbrand

Beim Brand eines Dachstuhls in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Donnerstag ein Sachschaden von etwa

300.000 Euro entstanden. Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. 20 Bewohner mussten demnach in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand unter Kontrolle.

