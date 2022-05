Hohenzollern fühlt sich vergessen

Wer in vollem Bewusstsein Schwabe ist, weiß: „Gottes schönste Gabe isch dr Schwabe!“ Ein Ansicht, die im Badischen sofort hintertrieben wird. Dort heißt es dann üblicherweise: „Über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt!“ Wobei Schwaben im Fall dieser traditionellen Stichelei für Württemberg steht. Zu solchen landsmannschaftlichen Feinheiten später noch mehr. Sie sind fürs bloße Frotzeln zu komplex.

Dass es aber gegenwärtig wieder verstärkt wahrnehmbar ist, hat mit einem baden-württembergischen Jubiläum zu tun: Der Südweststaat ist dieser Tage 70 Jahre alt geworden. Nun haben die beiden großen Landesteile die Ehre, im Landesnahmen erfasst zu sein. Der kleine Dritte im Bunde fehlt. Hinten runtergefallen, könnte man meinen, vielleicht sogar von manchen vergessen. Es sind die Hohenzollerischen Lande, hauptsächlich an der oberen Donau und auf der anschließenden Schwäbischen Alb bis zum oberen Neckar gelegen.

Ein weiteres Manko

Bei der Wahrnehmung taucht neben ihrer Überschaubarkeit noch ein weiteres Manko auf. Von den Bewohnern der Hohenzollerischen Lande existiert kein in Worte gegossener Anspruch, Spitzenprodukt der Schöpfung zu sein. Ebenso wenig wird einer der Landespartner mit liebevoller Gehässigkeit zum Kasperle degradiert. In der Landeshymne, dem Hohenzollernlied, heißt es dafür in altväterlicher ländlicher Poesie: „O Heimatland, wie ist mein Herz an dich gebannt.“

Ein gewichtiger Teil des besungenen Landstrichs befindet sich im Landkreis Sigmaringen. Kurioserweise hat ihn die baden-württembergischen Kreisreform von 1973 mittels des behördlich beabsichtigten Verwischens alter Grenzen zu einem Südweststaat im Kleinen gemacht – zusammengesetzt aus württembergischen, badischen und hohenzollerischen Teilen. Doch anders als im Land insgesamt liegt das Schwergewicht auf den hohenzollerischen Teilen – schon weil in der Zollernstadt Sigmaringen das Landratsamt sitzt.

Der Drei-Länder-Landkreis Sigmaringen

Es lohnt sich, einmal genauer auf diese Ecke zu schauen. Nicht nur wegen historischer oder landschaftlicher Schönheiten, sondern gerade wegen der spezifischen Sonderstellung. Der Start dazu soll in Sigmaringen sein, weil die Stadt eben das Verwaltungszentrum ist. Bei Gesprächen in ihren Gassen unterhalb des hochaufragenden Hohenzollernschlosses wird schnell klar, dass die Kunde jüngster badischer Sticheleien gegen Württemberg und dessen Zentrum Stuttgart durchaus registriert wurde.

Was ist passiert? Um das 70-jährige Landesbestehen zu würdigen, haben unter anderem der Landtag, die Landeszentrale für politische Bildung und der Schwäbische Heimatbund vergangene Woche zu einem Podiumsgespräch geladen, natürlich nach Stuttgart. Trotzdem sollte es eine gut gemeinte Veranstaltung sein.

Badische Interessensvertretung

Dann ist jedoch die Landesvereinigung Baden in Europa empört an die Öffentlichkeit getreten, eine Organisation mit rund 11.000 Mitgliedern zur Bewahrung badischer Identität und Interessen. Ihre Klage: Die badische Seite sei nicht am Podiumsgespräch beteiligt worden. Zuletzt muss sogar Landtagspräsidentin Muhterem Aras von den Grünen beschwichtigen. Die Badener kämen beim Landesjubiläum keinesfalls zu kurz, versprach sie mit Blick auf den Festakt am 4. Mai im Landtag.

So weit, so gut. In Sigmaringen lautet aber nun die Frage: „Wo bleiben wir?“ Uhrenmacher Meinrad Wenger antwortet dazu als einer der emotional getroffenen Hohenzollern in seinem Laden in der Altstadt: „Es gibt da bei uns schon das Gefühl, dass wir übersehen werden.“ Dabei hätte das hohenzollerische Gebiet den höchsten Fürsprecher, den man sich in Baden-Württemberg vorstellen kann: nämlich den Ministerpräsidenten in Gestalt von Winfried Kretschmann.

Winfried Kretschmann ist ein überparteilicher Landesvater

Der Obergrüne lebt schließlich im Sigmaringer Stadtteil Laiz. So weit feststellbar, gibt sich Kretschmann aber erwartbar überparteilich. Zuletzt hat er zu den Feiern des 70-jährigen Vereinigungsjubileums staatstragend gemeint:

Baden-Württemberg ist seit jeher von einer besonders großen Vielfalt geprägt.

Jedenfalls lässt sich in Sigmaringen folgendes attestieren: Wenn es schon eine Orientierungsperson gibt, dann ist es „der Fürst“. Dieser Adelstitel weist den Weg zum Entstehen der hiesigen Besonderheiten. Es geht dabei ums Haus der Hohenzollern. Ihre Stammburg steht bei Hechingen am nordwestlichen Rand der Alb, heute eine im Stil der Romantik des 19. Jahrhunderts ausgebaute Anlage.

Ehemalige hohenzollerische Fürstentümer

Wie so oft in der Adelsgeschichte haben sich mehrere Familienlinien gebildet. Eine davon landete auf dem preußischen Thron in Berlin. Zwischen 1871 und 1918 stellte sie den deutschen Kaiser. Zwei andere blieben daheim, beherrschten hier Ländereien, die ab 1623 die Fürstentumer Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen bildeten.

Die feudale Herrlichkeit dauerte bis 1849. Das Jahr zuvor waren Teile der Sigmaringer Bevölkerung während der deutschen Revolution aufmüpfig geworden. Den örtlichen Hohenzollern sowie jenen in Hechingen schwand die Lust am Regieren. Gegen Bezahlung übergaben sie ihre kleinen Reiche an die Berliner Verwandtschaft. Diese machte daraus einen preußischen Regierungsbezirk, der bis nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg bestand.

Der Fürst der Hohenzollern als Kristallisationspunkt

Während die Hechinger Hohenzollernlinie aber rasch erlosch, erfreut sich der Familienzweig in Sigmaringen weiterhin eines regen Lebens. Die Stadt blieb ihr Hauptsitz. Heute residiert dort Fürst Karl Friedrich, im allgemeinen als erfolgreicher Unternehmer und Wohltäter seiner Heimat beschrieben. Er meint zur Landesfrage: „Schon mein Großvater Fürst Friedrich war bei der Gründung des Landes Baden-Württemberg sehr enttäuscht, dass die Hohenzollerischen Lande in der neuen Landesbezeichnung nicht mehr vorkamen.“

Fürst Karl Friedrich berichtet von selbstgemachten Erfahrungen, dass nicht nur in seiner Familie, sondern fast überall im Land „das Hohenzollerische Bewusstsein noch deutlich spürbar“ sei – etwa wenn bei Veranstaltungen das Hohenzollernlied gespielt und gesungen werde oder sich Menschen als Hohenzollern definieren würden.

Sigmaringens Bürgermeister ist ganz Patriot

Da scheint auch der Sigmaringer Bürgermeister Marcus Ehm (CDU) ganz Patriot zu sein: „Als gebürtiger Sigmaringer bin ich natürlich auch Hohenzoller durch und durch, zumal das schönste Wahrzeichen von Baden-Württemberg – das Hohenzollernschloss – in Sigmaringen steht.“

Das mit dem schönsten Wahrzeichen ist Geschmackssache. Für einen überzeugten Badener könnte es beispielsweise das ehemalige Residenzschloss in Karlsruhe sein. Vielleicht lässt sich dazu eine Meinung ganz in der Nähe von Sigmaringen einholen? Fährt man von dort nach Süden, schwindet Hohenzollern stückweise. Baden kommt. Pfullendorf ist das Ziel, unter anderem bekannt als einstige Heimat des Küchenmöbelproduzenten Alno. Wie sehen hier die Befindlichkeiten aus? Erklingt vielleicht sogar das Badnerlied: „Das schönste Land in Deutschlands Gau’n, das ist mein Badner Land.“

Ruhe an der landsmannschaftlichen Front

Nein, nichts erklingt. Keine Fahnen im badischen Gelb-Rot-Gelb wehen im Frühlingswind. Auf der Straße meint etwa ein 82-jähriger Rentner kühl: „Ach, das ist mir alles egal.“ Nur vom Hörensagen will er etwas von einigen „versprengten greisen badischen Fanatiker“ wissen. Sie bleiben beim Besuch in Pfullendorf unsichtbar. Nicole Fischer, Angestellte im Café Stil und Genuß, sagt: „Ich habe hier nie etwas von Spannungen zwischen irgendwem mitbekommen.“

Badisch oder schwäbisch?

Womöglich ist Pfullendorf zu weit weg vom badischen Kernland am Oberrhein mit seinen Zentren der Erzbadener. Dort schmerzt es noch in mancher Seele, dass 1952 die Volksabstimmung zugunsten eines Zusammenschlusses der Südwestländer ausging. Seinerzeit fürchteten Erzbadener eine Dominanz der größeren Württembergs. Ein Gefühl, das sie bis heute bewahrt haben.

Badener als Schwaben

Wobei sie sich im landsmannschaftlichen Irrgarten verlaufen haben. Wie bereits anfangs erwähnt, schimpfen solche Badener auf Schwaben, meinen aber Württemberger. Denn eine schwäbische Herrschaft existiert seit dem Mittelalter nicht mehr. Da war das einstige Stammesherzogtum Schwaben perdu – zu welchem übrigens weite Teile der späteren Adelsherrschaft Baden gehörten: alles südlich von Baden-Baden. Von Württemberg war alles südlich von Heilbronn schwäbisch. Der heutige Norden des gemeinsamen Bundeslandes zählte zum mittelalterlichen Franken.

Im logischen Schluss könnte man zumindest Südbadener als historische Schwaben bezeichnen. Die tatsächliche Geschichte verdirbt manch herbei geredetes Klischee. Sie ist eben komplizierter als es sich Sturschädel vorstellen können. Hierzu nochmals ein Blick auf Pfullendorf. Die Stadt ist erst seit 1803 bei Baden. Zuvor war sie jahrhundertelang stolze Freie Reichsstadt gewesen. Spötter nennen die Einwohner auch „Beute-Badener“. Wenn schon eine Identität gepflegt wird, dann offensichtlich jene als Reichsstadt. Daran erinnert eine Schrift am historischen Rathaus. Als Wahrzeichen gilt das Obere Tor, ein Bollwerk aus jenen vergangenen Zeiten.

Erinnerung an Österreich

Ähnlich verhält es sich mit der Gefühlslage in Bad Saulgau, dem württembergischen Zentrum des Landkreises Sigmaringen. Schwarz-rot müssten hier die Farben sein, das Couleur der Herren von Württemberg. Wenn überhaupt, lässt sich rot-weiß-rot finden. Österreich? Ja, Österreich – zumindest bis 1806. In Erz gegossen kündet gleich bei der Stadtkirche die Kaiserin Maria Theresia davon. Württemberg verblasst dahinter. Dessen Nationallied „Preisend mit viel schon Reden“ über die feste Treue zum Herrscher findet sich praktisch nicht im örtliche Repertoire. Folgerichtig werden auch Probleme mit Badenern oder Hohenzollern negiert, wie ein Umfrage auf dem Wochenmarkt ergibt.

„Da sind keine Konflikte“, meint Renate Dobler während ihres Einkaufs. Ulrich Schwierz ist es wichtig, dass „Leute überall gesellig sind“. Der Rentner Hugo Fuchs versteht die ganze landsmannschaftliche Diskussion nicht. Doch ein örtliches Ärgernis mit dem Landkreis spricht jeder an. Er will das Bad Saulgauer Krankenhaus zugunsten des zentralen Sigmaringer Klinikums schließen. Willkommen in der nüchternen Wirklichkeit des Alltags.

Nüchterne Betrachtung eines Folklore-Konflikts

Ebenso nüchtern betont Landrätin Stefanie Bürkle (CDU): „Die Frage, ob man in einer württembergischen, badischen oder hohenzollerischen Gemeinde lebt, spielt im Alltag der Menschen heute kaum mehr eine Rolle. Die Menschen fühlen sich in erster Linie in ihrer Gemeinde zu Haus.“ Eine Erkenntnis, die landsmannschaftlichen Zoff höchstens noch im Reich der Folklore sieht.

Übrigens existiert hier eine weitere Vernachlässigung der Hohenzollern. Witze über Badener gibt es zuhauf. Genauso deren humoreske Rache an den Württembergern, beziehungsweise Schwaben. So weit bei Recherchen ersichtlich, lacht über Hohenzollern jedoch keiner.