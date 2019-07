Hohe Temperaturen: VfB Stuttgart verändert Trainingszeiten

Aufgrund der derzeit hohen Temperaturen hat der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart seine Trainingszeiten verändert. „Wir haben heute Morgen schon um 9 Uhr trainiert und nicht um 10, diese eine Stunde macht bei dem Wetter schon einen spürbaren Unterschied“, sagte VfB-Trainer Tim Walter am Mittwoch. Am Tag vor dem Zweitliga-Auftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 werde das Abschlusstraining zudem erst zur Anstoßzeit des Spieltags beginnen. Das sei aber normal, sagte Walter.

