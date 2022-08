Hohe Spritpreise: Keine Schulbusse nach den Ferien?

Die Verbände der Busunternehmer in Baden-Württemberg und Bayern warnen vor Einschnitten in der Schülerbeförderung nach den Sommerferien.

Hintergrund seien die weiter hohen Dieselpreise, sagte Verbandsgeschäftsführer Witgar Weber am Freitag in Böblingen. „Im Herbst wird es ernst. Da werden Schüler stehen bleiben.“ Es gebe einige Subunternehmen, die angedeutet hätten, dass sie aufgrund der gestiegenen Kosten ihren Dienst einstellen müssten.

Notwendig sei ein Ausgleich für den hohen Dieselpreis, so Weber. Der Preis sei infolge des Ukraine-Kriegs explodiert und es sei keine Entspannung in Sicht. Ein Sprecher des bayerischen Verbands sagte der „Schwäbischen Zeitung“: „Der extrem hohe Dieselpreis stellt die Busunternehmen vor große Herausforderungen. Leider ist von den steuerlichen Erleichterungen bei Kraftstoffen nichts bei ihnen angekommen.“

Zwar seien Fördergelder von Bund und Ländern bewilligt, zum Großteil seien diese aber bei bayerischen Unternehmen aber noch nicht angekommen. Deshalb hätten die Busunternehmen die Mehrkosten seit Monaten vorstrecken müssen. „Wenn wir hier keine Lösung finden, kann es durchaus zu Ausfällen im Schülerverkehr oder regulären Buslinien im ganzen Land kommen“, so der Sprecher.

„Wenn Landkreise nichts zuschießen, wird es Ausfälle geben“

Auch in Südwürttemberg ist die Lage angespannt. Bernd Grabherr, beim Omnibusverband zuständig für die Region, erklärte am Freitag: „Im Kreis Tübingen mussten Unternehmen bereits den Linienbetrieb einstellen, weil ihnen das Geld fehlt. Wir können ja die gestiegenen Kosten nicht einfach durch höherer Bustarife an die Kunden weitergeben“.

Denn die entsprechenden Verträge mit den Landkreisen gelten solche Kosten pauschal ab. „Kreise, die darauf nicht reagieren und Zuschüsse gewähren, wird es Probleme und Ausfälle geben“, so Grabherr.

Ein Sprecher von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte auf Anfrage: „Wir weisen in dieser Frage auf die Aufgabe der Verantwortungsträger hin“. Er meint damit vor allem die Landkreise.

Denn das Land gibt Fördergeld an die Kreise, die damit wiederum Buslinien bestellt. Land und Bund hatten Ende Juli je 140 Millionen Euro an Zuschüssen beschlossen, um den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) im Land zu unterstützen.

Der Landkreistag teilte am Freitag mit, das Land habe sich gegen einen Diesel-Stützungspakt für den ÖPNV entschieden. Nun müssten in den Landkreisen Lösungen her.

„Landkreise und Verkehrsunternehmen stehen diesbezüglich in engem Austausch. Dabei werden die Maßnahmen getroffen, die einen planmäßigen Ablauf der Schülerverkehre sicherstellen“, sagte ein Sprecher der „Schwäbischen Zeitung“.