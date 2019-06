Hohe Ozonwerte: Landesanstalt empfiehlt Sport nur am Morgen

Wegen erhöhter Ozonwerte sollten Kinder, ältere Menschen und Asthmatiker sportliche Aktivitäten auf die frühen Morgenstunden verlegen - das empfahl die Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe am Mittwoch. Nachdem am Dienstagabend an drei Messstationen eine Ozon-Konzentration von mehr als 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen worden sei, würden auch in den kommenden Tagen erhöhte Werte erwartet. Die erhöhten Werte waren in Karlsruhe, Eggenstein-Leopoldshafen und Heilbronn registriert worden.

Ab einem Wert von mehr als 240 Mikrogramm pro Kubikmeter wird Ozon-Alarm ausgerufen. Dann gilt die Empfehlung, sich zu schonen, für alle Bevölkerungsgruppen. Solche Spitzenkonzentrationen verzeichnete die Landesanstalt zuletzt im Jahr 2015. Das Reizgas Ozon ruft entzündliche Prozesse im Lungengewebe hervor.

