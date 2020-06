Hohe Anzahl von Anträgen für Corona-Entschädigungen erwartet

Von Deutsche Presse-Agentur und Christopher Weckwerth

Warum in die Ferne schweifen, wenn man es sich auch in den eigenen vier Wänden gemütlich machen kann? Viele Menschen scheinen aus der Corona-Krise eine Tugend zu machen, indem sie ihre unverhoffte Freizeit oder eine abgesagte Reise für die Verschönerung des eigenen Zuhauses nutzen. Gartenmöbel, Hängematten oder sogar ein Pool — mancher Hersteller verzeichnet gerade jetzt eine gestiegene Nachfrage. Allerdings bedeutet auch in dieser Branche nicht jede Warteschlange gleich einen reißenden Umsatz.