Hoffnung für Krebskranke durch bildliche Körperdarstellung

Bildliche Darstellungen des Körpers werden im Kampf gegen Krebs immer wichtiger. „Für Früherkennung, Behandlung und Nachsorge von Krebs sind solche Verfahren von zentraler Bedeutung in der Onkologie“, sagte der Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) Michael Baumann am Freitag in Heidelberg. Solche bildgebenden Methoden sind etwa MRT und PET: Hinter MRT verbirgt sich die Magnetresonanztomografie, die mit Hilfe von Magnetfeldern und Radiowellen etwa die Früherkennung von Krebs ermöglicht. MRT kann Frauen mit Verdacht auf Brustkrebs unnötige Gewebeentnahmen ersparen - laut DKFZ 35 000 pro Jahr. Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) hilft bei Ortung von Tumoren. Am DKFZ werden Bildgebungstechniken mit neuen MRT entwickelt, um die Aktivität von Tumoren besser zu charakterisieren und zu verstehen. Diese Innovationen führen laut DKFZ zu einer präziseren und personalisierteren Medizin.

Angesichts eines „Tsunami“ von Krebsneuerkrankungen kämen auf Gesundheitssystem, Gesellschaft und Forschung enorme Herausforderungen zu, betonte Baumann. Weltweit werde sich die Zahl der Neuerkrankungen in diesem Bereich bis 2040 fast verdoppeln. In Deutschland werde die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen von derzeit 500 000 im Jahr 2030 auf 600 000 ansteigen. Danach werde sich der Wert auf dem hohen Niveau stabilisieren.

DKFZ