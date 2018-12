Hoffenheims Hübner kann auf Rückkehr in Wolfsburg hoffen

Wenn Jana Haak abends schlafen geht, dann legt sie sich zu ihren kleinen Kindern – aber nicht zum Kuscheln. Sie hat keinen anderen Schlafplatz. Die Mutter lebt nämlich seit Wochen mit ihren fünf Kindern in einem Provisorium. „Wir sind wohnungslos“, fasst sie ihre Situation zusammen – das Ergebnis einer Scheidung. Was die Situation besonders schwierig macht: Sie hat kaum Aussichten, eine passende Wohnung zu finden. Doch die Enge nagt zunehmend an den Nerven aller Beteiligten.