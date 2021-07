Hoffenheims Frauen in der Königsklasse gegen Valur Reykjavik

Die Fußball-Frauen der TSG 1899 Hoffenheim haben bei ihrer Premiere in der Champions League eine lösbare Auftaktaufgabe erhalten. Der Bundesligadritte der Vorsaison trifft im Halbfinale der ersten Qualifikationsrunde am 18. August auf den isländischen Vertreter Valur Rejkyavik. Im Falle eines Sieges bekommen es die TSG-Frauen drei Tage später mit dem Gewinner der Partie FC Zürich gegen AC Mailand zu tun. Der Sieger des Mini-Turniers erreicht die zweite Qualifikationsrunde, die am 22. August ausgelost wird.

