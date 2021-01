Hoffenheims Abwehrchef Kevin Vogt erleidet Daumenverletzung

Die TSG 1899 Hoffenheim hat mit Kevin Vogt einen weiteren Verletzten. Der 29 Jahre alte Abwehrchef zog sich am Samstag beim 0:0 gegen Arminia Bielefeld in der Fußball-Bundesliga eine Kapsel-Band-Verletzung am linken Daumen zu, wie der Club am Sonntag mitteilte. Über die Ausfalldauer machte die TSG keine Angaben. Trainer Sebastian Hoeneß fehlt derzeit eine komplette Mannschaft, in der Defensive werden die langzeitverletzten Kapitän Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic schmerzlich vermisst.

Tweet der TSG 1899 Hoffenheim

Vogt-Porträt auf Club-Homepage