Hoffenheimer Trio Bittencourt, Grillitsch und Posch verletzt

Von Aalener Nachrichten

Über 70 000 Unterschriften hat die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) der Diözese Rottenburg-Stuttgart für eine Petition zum fairen Handel mit Ostafrika gesammelt. In Schwäbisch Gmünd konnte nach Gottesdiensten und in Aalen auf dem Marktplatz unterschrieben werden. Die Petition richtet sich an die zuständige EU-Kommissarin Cecilia Malmström.

2017 hat die EU-Kommission mit den Ländern Ostafrikas die Verhandlungen zu einem regionalen Abkommen zur Wirtschaftspartnerschaft (EPA) abgeschlossen.