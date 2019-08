Hoffenheimer Toptransfer: Samassékou kommt von RB Salzburg

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich kurz vor dem Beginn der Fußball-Bundesliga weiter verstärkt. Vom österreichischen Meister RB Salzburg verpflichteten die Badener am Donnerstag den Mittelfeldspieler Diadie Samassékou. Der neunmalige Nationalspieler aus Mali erhält einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Von einigen zurückgekehrten Leihspielern abgesehen ist der 23-Jährige der siebte externe Neuzugang der Hoffenheimer vor der neuen Saison.

Samassékou sei „extrem spannend und vielversprechend“ und verfüge über ein enormes Potenzial, sagte der TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen. „Einen solch hochveranlagten Spieler mit dieser Power und Spielintelligenz zu diesen Rahmenbedingungen an uns binden zu können, erfüllt uns mit großer Freude und auch einer Portion Stolz.“ Laut Medienberichten soll Hoffenheim eine Ablösesumme von zunächst zwölf Millionen Euro nach Salzburg überweisen. Damit wäre Samassékou der Rekordeinkauf von 1899.

In der österreichischen Bundesliga bestritt er 83 Spiele für Salzburg und erzielte ein Tor. Zudem kam er 39 Mal in Qualifikationsspielen zur Champions League sowie in Partien der Europa League zum Einsatz und verfügt damit auch über Erfahrung auf internationaler Ebene.

Er sei ein kompletter Mittelfeldspieler, nicht nur lauf- und zweikampfstark, sondern auch technisch stark, erklärte Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder. Samassékou meinte, er habe sich bewusst für die TSG entschieden. „Hoffenheims Ruf, Talente zu fördern, zu stärken und weiterzuentwickeln, ist über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt.“

