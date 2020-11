Hoffenheimer Grillitsch sagt Österreichs Nationalteam ab

Mittelfeldspieler Florian Grillitsch von der TSG 1899 Hoffenheim hat für die drei Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft abgesagt. Der 25-Jährige werde „aus persönlichen Gründen“ nicht nach Wien reisen, erklärte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Montag bei einer Online-Pressekonferenz in Wien. Grillitsch wurde kürzlich Vater einer Tochter. Für den Bundesliga-Spieler wurde Peter Zulj (RSC Anderlecht) nachnominiert.

Im Aufgebot des Austria-Teams steht mit Christoph Baumgartner ein anderer Hoffenheimer, sein Teamkollege Stefan Posch fehlt verletzungsbedingt. Die Mannschaft von Trainer Franco Foda spielt am 11. November in Luxemburg, es folgen die Nations-League-Partien in Wien gegen Nordirland (15. November) und Norwegen (18. November).

