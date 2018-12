Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich im abschließenden Bundesligaspiel des Jahres mit dem sechsten Unentschieden in Serie begnügen müssen. Am Tag vor Heiligabend kam die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den FSV Mainz 05 hinaus und verabschiedete sich als Tabellensiebter in die Winterpause. Damit sind die Kraichgauer immerhin seit zehn Partien nacheinander ungeschlagen. Vor 28 216 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena brachte der starke Kerem Demirbay die TSG bereits nach elf Minuten in Führung. Jean-Philipppe Mateta glich mit seinem fünften Saisontor aus (16.).

