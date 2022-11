Hoffenheim zum Jahresabschluss gegen formstarke Wolfsburger

Nach vier sieglosen Spielen in Serie hofft die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg auf einen versöhnlichen Jahresabschluss. Die Gäste aus Niedersachsen präsentierten sich zuletzt allerdings in starker Form und feierten drei Erfolge nacheinander, bei denen sie kein einziges Gegentor kassierten. Neben den Langzeitverletzten Grischa Prömel, Munas Dabbur und Ihlas Bebou fehlen der TSG krankheitsbedingt wahrscheinlich auch Sebastian Rudy und Stanley Nsoki. In der Tabelle liegen die Kraichgauer und die Wolfsburger aktuell beide im sicheren Mittelfeld.

© dpa-infocom, dpa:221111-99-483414/2