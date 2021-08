Hoffenheim zum Auftakt mit personellen Sorgen nach Augsburg

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim plagen vor dem Saisonauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg große personelle Sorgen. Wie Coach Sebastian Hoeneß am Donnerstag mitteilte, fehlem ihm gleich sieben Spieler. Zudem stehen hinter den Einsätzen von Torwart Oliver Baumann, Diadie Samassekou und Sargis Adamyan noch Fragezeichen. In Augsburg erwartet er einen offensiven Gegner, der sehr intensiv und körperlich spiele. „Da kommt ein schönes Brett auf uns zu“, sagte der 39-Jährige. Dennoch wolle er mit seinem Team nicht passiv agieren, sondern das eigene Spiel durchbringen.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-815909/2

