Mit einem Sieg beim FC Augsburg will die TSG 1899 Hoffenheim ihre Chance auf den Einzug in die Europa League wahren. „Wir können tabellarisch einen Schritt machen“, sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Mit 41 Punkten liegt Hoffenheim derzeit zwar lediglich auf Rang neun - allerdings nur einen Zähler hinter dem Tabellensechsten Werder Bremen. Verzichten muss Nagelsmann in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) auf Offensivspieler Joelinton, der wegen eines Syndesmose-Einrisses ausfällt. Zudem plagen Reiss Nelson muskuläre Probleme. Torwart Oliver Baumann kann nach überstandenen Rückenproblemen spielen.

Tabelle Fußball-Bundesliga

Ansetzungen 28. Spieltag

Kader 1899 Hoffenheim