Die TSG 1899 Hoffenheim will ihre Ergebnis-Krise in der Fußball-Bundesliga im Gastspiel beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg beenden. „Unsere Ergebnisse stimmen nicht, aber ich freue mich auf die kommenden Wochen. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir bald wieder erfolgreich sein werden“, verkündete TSG-Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag zuversichtlich.

Mit nur sieben Punkten hinkt der Champions-League-Teilnehmer als Tabellen-13. derzeit den eigenen hohen Erwartungen hinterher. „Das ist eine Abweichung von unserer Zielstellung und eine große Herausforderung“, sagte Nagelsmann vor der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr). „Aber wenn wir jetzt nicht alles infrage stellen, werden die Ergebnisse zu unseren Gunsten kippen.“

