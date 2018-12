Hoffenheim verzichtet bei Manchester City auf Kevin Vogt

Die TSG 1899 Hoffenheim verzichtet im Champions-League-Spiel bei Manchester City auf Kapitän und Abwehrchef Kevin Vogt. „Er ist nach zwei Jahren sehr, sehr guter Leistung nicht auf seinem Peak. Der Akku ist gerade nicht so voll. Wir haben entschieden, dass er jetzt mal eine Pause kriegt, damit er seinen Akku wieder füllen kann“, sagte Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem letzten Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) über den 27-Jährigen. Vogt wirkte zuletzt überspielt und nicht in der starken Form der vergangenen Spielzeit.

Die Kraichgauer wollen beim englischen Meister ihre minimale Chance auf das Erreichen der Europa League nutzen. Beim Team von Starcoach Pep Guardiola hilft dem Bundesligisten nur ein Sieg, um doch noch Rang drei zu erreichen. Gleichzeitig muss der Bundesligist darauf bauen, dass Schachtjor Donezk gegen Olympique Lyon verliert. „Wir haben schon viele Wunder im Fußball gesehen. Alles ist möglich“, sagte Hoffenheims kroatischer Vizeweltmeister Andrej Kramaric.

Verzichten müssen die Hoffenheimer auf die gesperrten Adam Szalai und Kerem Demirbay, zudem fallen Havard Nordtveit und Lukas Rupp aus. Nach monatelanger Verletzungspause stehen dafür U21-Europameister Nadiem Amiri und Dennis Geiger erstmals in dieser Saison im Kader. Abwehrspieler Benjamin Hübner, der am Wochenende beim 2:2 in Wolfsburg sein Comeback gab, gilt als sicherer Kandidat für die Startelf.

