Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat Sargis Adamyan vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt zur kommenden Saison in den Kraichgau und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Adamyan ist der erste Hoffenheimer Neuzugang für die nächste Saison. Die Ablöse beläuft sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf ungefähr 1,5 Millionen Euro.

TSG-Sportchef Alexander Rosen lobte Adamyan als spannenden Spieler: „Sargis hat in der zweiten Liga durch seine außerordentliche Geschwindigkeit und seine hervorragende Quote auf sich aufmerksam gemacht.“ Der armenische Nationalspieler absolvierte insgesamt 65 Zweitligaspiele und erzielte 20 Tore. Noch vor knapp zwei Jahren spielte er für den TSV Steinbach in der Regionalliga Südwest.

