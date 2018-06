Berlin (dpa) - Otto Rehhagel kann doch noch das Wunder von Berlin schaffen. Mit der kräftigen Motivationshilfe von Ex-Trainer Markus Babbel hat sich Hertha BSC mit dem letzten Versuch in die Relegation um den Bundesliga-Verbleib gerettet. Der Berliner Club schlug am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga Babbels derzeitigen Verein 1899 Hoffenheim mit 3:1 (1:0) und zog noch am 1. FC Köln vorbei auf Rang 16. Die umjubelten Treffer erzielte der Deutsch-Tunesier Änis Ben-Hatira (14./78. Minute) und Raffael (90.+2), sie machten damit den ersten Hertha-Sieg nach sechs vergeblichen Anläufen perfekt.